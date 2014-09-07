قضية التلوث البيئي مع كنديان نكسن أمام القضاء الدولي

أكد مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن أن قضية التلوث البيئي مع شركة كنديان نكسن أمام القضاء الدولي ولا يوجد أي تفاوض.وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قضية التلوث البيئي المترتب عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) قد أحيل للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه بعد رفض شركة نكسن التوصل لتعويض عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة ولا يوجد أي تفاوض في هذا الشأن بين الوزارة والشركة والقضية مرفوعة أمام القضاء.