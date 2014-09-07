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وزير الخارجية الكويتي:نؤكد دعم الكويت لليمن لاستكمال المرحلة الانتقالية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح موقف الكويت الثابت ودعمها الكامل لمساعي الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية وبما يضمن وحدة اليمن وأمنه واستقراره. ... التتمة
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لجنة الانتخابات تناقش مع خبيرين دوليين الأنظمة الانتخابية
التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي أمس في مقر اللجنة بصنعاء ومعه أعضاء اللجنة العليا بمدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (آيفس) لدى اليمن جرانت كيبين ومعه الخبيران الانتخابيان الدوليان اندرو رينولد و اندرو ايليس. ... التتمة