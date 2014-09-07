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#Title# وزير الخارجية الكويتي:
نؤكد دعم الكويت لليمن لاستكمال المرحلة الانتقالية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح موقف الكويت الثابت ودعمها الكامل لمساعي الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية وبما يضمن وحدة اليمن وأمنه واستقراره. ... التتمة
#Title# وزير الخارجية يطلع على سير العمل في السفارة اليمنية بالقاهرة
أطلع وزير الخارجية جمال عبد الله السلال أمس على سير العمل في السفارة اليمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة ومقر المندوبية الدائمة لبلادنا لدى جامعة الدول العربية، والملحقيات الفنية بالسفارة. ... التتمة
#Title# لجنة الانتخابات تناقش مع خبيرين دوليين الأنظمة الانتخابية
التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي أمس في مقر اللجنة بصنعاء ومعه أعضاء اللجنة العليا بمدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (آيفس) لدى اليمن جرانت كيبين ومعه الخبيران الانتخابيان الدوليان اندرو رينولد و اندرو ايليس. ... التتمة
 
قضايا و آراء قائمة الكتاب | المزيد من الكتابات


09 / سبتمبر / 2014


09 / سبتمبر / 2014


09 / سبتمبر / 2014


09 / سبتمبر / 2014


07 / سبتمبر / 2014
 
أخر الأخبار  
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قضية التلوث البيئي مع كنديان نكسن أمام القضاء الدولي
أكد مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن أن قضية التلوث البيئي مع شركة كنديان نكسن أمام القضاء الدولي ولا يوجد أي تفاوض.وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قضية التلوث البيئي المترتب عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) قد أحيل للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه بعد رفض شركة نكسن التوصل لتعويض عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة ولا يوجد أي تفاوض في هذا الشأن بين الوزارة والشركة والقضية مرفوعة أمام القضاء.
تعز تختتم مهرجان الاصطفاف الوطني للشباب دعماً لتنفيذ مخرجات الحوار
تعز/ نعائم خالدأكد الأخ إبراهيم الجبري منسق الأمانة العامة للحوار الوطني لإقليمي الجند وتهامة أن مهرجان الاصطفاف الوطني حقق الأهداف لاشتمالها عرضا للأنشطة الهادفة إلى دعم التوجهات الرامية لحشد اصطفافاً وطنياً دعماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ،
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مجلس القضاء يستكمل مناقشة تعديل بعض مواد قانون المعهد العالي للقضاء
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وسبل تطويره على كافة المستويات .واستكمل المجلس مناقشة المشروع المرفوع من وزير العدل- رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بشأن تعديل بعض مواد قانون المعهد العالي للقضاء رقم(34) لسنة 2008م .
لوف يبحث عن بدائل جديدة لتعديل صفوفه
برلين/ متابعات: رغم الفوز 2 /1 على المنتخب الاسكتلندي في بداية التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) والسعادة التي انتابت المنتخب الألماني بهذا الفوز الثمين ، يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أن فريقه يحتاج لمواصلة الابتكار وتعديل وتطوير صفوفه ومستواه على مدار المباريات التالية بالتصفيات.
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«تنظيم الدولة» يهاجم بلدة الضلوعية بالزوارق الحربية
بغداد/متابعات :افادت الانباء من محافظة كركوك العراقية إن 14 شخصا قتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح جراء قصف جوي نفذته طائرات حكومية واستهدف تجمعات سكنية في مناطق تقع جنوب غرب المحافظة، في حين قتل 17 شخصا وجرح العشرات بهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.
رئيس أكاديمية الشرطة يؤكد أهمية الاصطفاف الوطني
أكد رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور علي حسن الشرفي أهمية الاصطفاف الوطني لجميع أبناء اليمن بمختلف توجهاتهم وشرائحهم من اجل الوصول إلى وجهات نظر متقاربة تحفظ لليمن كيانه وآمنه واستقراره.جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها على طلبة كلية الشرطة ضمن برنامج التوعية الأمنية
 
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